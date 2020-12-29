本地新增社区冠病病例为新航男空服员

（早报讯）我国12月28日新增的一起本土社区冠病确诊病例，是一名48岁的新加坡航空公司空服员。

根据卫生部文告，这名新加坡籍男子除了在新航服务，也同时兼职Grab私召车司机。

当局指出，这名男子是在本月12日至16日飞往美国工作，工作行程均受到管制。男子返国后，在民航局为机组人员提供的检测安排下，于本月23日接受冠病病毒检测，检测结果25日出炉，但卫生单位无法从中确认男子是否染疫。当局遂于同一天再对男子进行第二次检测，但仍无法从结果断定他是否受感染。等待接受检测时，男子一直都留在家中。

男子于27日再度接受冠病拭子检测，结果呈阳性。他随即被救护车送往国家传染病中心。当局对他进行的血清检测结果呈阴性，意味着男子是最近染疫的。与男子在同个美国航班上工作的机组人员均已在23日接受病毒检测，结果都呈阴性。

卫生部指出，由于确诊男子的旅游史和阳性的病毒检测结果之间，时间间隔相对较长，当局决定将这起病例列为本土社区个案，并对感染源和病毒传播路径展开调查。

我国28日除了再现社区病例，也新增四起境外输入的确诊病例，数量连续第二天维持在单位数。

根据卫生部，其中三人是年龄介于25岁至60岁的新加坡公民，他们分别从印度、缅甸和英国返新。当中由缅甸返国的39岁男子，早在本月7日便出现症状，他的血清检测结果也呈阳性，意味着他是在早前染疫的。

剩余一个境外输入病例，是一名33岁的印度籍女子，她持有直系亲属证从印度抵境，并与之前两起确诊病例有关。她的血清检测结果也呈阳性。

本地28日没有新增感染群，确诊病患曾到访过的地点则新增一个：位于巴耶利峇路上段147号的渔村砂煲咖喱鱼头（18日下午1时25分至2时25分）。