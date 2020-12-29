Twelve Cupcakes剥削员工薪水 前DJ王盟友和艺人赵彩聆被控

（早报讯）知名蛋糕连锁店Twelve Cupcakes剥削员工超过11万元薪水，发起人王盟友和赵彩聆今早被控。

前DJ王盟友（Daniel Ong）和艺人赵彩聆（Jaime Teo）是于2011年成立Twelve Cupcakes。他们曾是夫妻，在2016年离婚，同年以250万元把公司卖给印度茶叶公司。

两人今早被控24项触犯外来人力法令的罪名，指他们在2012年9月至2016年12月之间，身为Twelve Cupcakes的董事，拖欠及克扣8名外籍员工的薪水。

根据控状，八名员工都持有S准证，薪水介于2000元至2600元之间。

《联合早报》日前报道，Twelve Cupcakes同样被控上法庭，面对29项抵触雇用外来人力法令。公司已经认罪，将在明年1月7日被判刑。

根据案情，Twelve Cupcakes拖欠及克扣员工超过11万元薪水。

王盟友和赵彩聆今早各自来到国家法院。王盟友是在妻子陈昱妃（Fay Tan）的陪伴下来到国家法院，而赵彩聆与一名女亲友一起到场。

两人分别聘请了代表律师，赵彩聆表示打算认罪，但王盟友并未表示是否认罪，案件将在明年1月26日过堂。

若罪成，每项罪名的最高刑罚是长达12个月的监禁，或高达1万元的罚款，或两者兼施。