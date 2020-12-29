替友人出头 青年用烟蒂灼伤人被控

（早报讯）朋友要找女友的前任谈判，青年搬救兵，争执间用烟蒂灼伤对方的额头。

这起伤人案发生在今年3月2日凌晨约4时，地点是康埔桦通道（Compassvale Drive）的一座组屋。

被告陈永康（20岁，学生）共面对两项使用武器蓄意伤人及蓄意伤人的控状。

案情显示，被告原本和4名朋友喝酒，却突然接到友人凯文的来电，对方说女友的前男友及其母亲有话要和女友单独说，他于是到上述组屋楼下等女友。

被告则答应前去搬救兵，接着就和两名朋友到场和凯文碰面，凯文告知被告等人，他女友频频遭前男友骚扰，希望被告能叫女友的前任不要再骚扰女友。

当天凌晨4时18分，被告和凯文看到该名前任及母亲从电梯出来，于是上前要和他们谈谈，结果被对方拒绝。

该名前任当时骑着脚车，被告尝试将他从脚车上拉下来，其母介入要把儿子拉回电梯，但遭凯文阻挡。

另一同伙则用脚踩着脚车，不让该名前任离开，被告则从凯文手中接过一根点燃的香烟，将炽热的烟头按在前男友的额头左侧，造成一处0.5公分宽的伤口。

母亲见状，尝试救儿却遭阻止。另一人接着上前将该名前任推倒在地，被告等人随即向对方的头部及身体挥拳。

被告求情称，事前受伤无法继续热爱的运动，也处于被退学的处境，导致丧失理智而犯罪。

被告昨天（12月28日）在庭上认罪，再待改造及缓刑报告，案展下个月下判。（人名译音）