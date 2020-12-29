少女10楼飞坠 晾衣竹竿救一命

（早报讯）竹竿保命！19岁少女清晨不知何故从10楼单位的厨房坠下，清醒送院，居民相信她在坠下时，楼下居民的竹竿缓冲了坠楼冲击力，救了她一命。

这起事故发生在昨天（12月28日）清晨5时许，地点在兀兰41街第437座组屋。

记者走访现场时，住在第436座组屋的居民安妮（65岁，家庭主妇）说：“事发时，我听到‘碰’的巨响，以为是清洁工在工作，没想到女儿早上7时许出门时，看到很多警车和救护车在楼下，才发现有人坠楼。”

不愿具名的居民表示，意外发生后，警方封锁现场约两小时，还在附近找东西。

“一名清洁工告诉我，当时他看见一名年轻女子倒卧在地，似乎还有点生命迹象，没多久就被救护车载走了。”

另一名居民受访时也指出，最近都是下午时分下雨，所以多数居民都会在早上晒衣，“估计少女落下时，楼下的竹竿和衣服缓冲了冲击力”。

住在低楼层的居民也说，昨天上午在楼下看到一根竹竿在少女落下处附近。

警方受询时证实这起事件，一名19岁少女在清醒的状态下被送入邱德拔医院救治，同时也在精神健康法令（Mental Health（Care and Treatment Act）下被捕。

据了解，少女伤势严重，目前仍在医院就医。