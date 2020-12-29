“没头才用手” 咖啡店“幽默”告示引网友热议

（早报讯）“如果没有头，才用您的手量体温。”本地一家咖啡店幽默告示语博君一笑，也引发网友热议。

一则劝请公众用额头量体温的告示近日在网络走红，告示牌上写着“请用头量体温、如果没有头、才用您的手量体温”，会心一笑之余，公众不免疑惑，究竟该用额头或手掌检测？

自冠病疫情暴发以来，口罩、体温测量和扫描入场几乎成了进出场的黄金标配。随着我国逐步解封，社区人员流动量也逐步攀升，为加速公众登记入场，避免簇拥所带来的风险，测量体温器也从一开始的人工测试，到目前各大场所可见到的“自助式”且“无接触”的红外线体温测量仪。

站立式的红外线体温测量仪被固定在一个高度，接受检测者须把额头凑上前去检测，这对一些身高不足或过高的民众“不大友善”。不过它比起精密红外线扫描仪更能负担得起，也是不少餐馆和商店等小本生意的首选。

一名沈姓网友留言说，这款体温测量仪需要额头贴近测量仪才可测到温度，导致长龙，商场后来才逐渐允许人们用手来测量，也加速进场速度。手掌量体温也成了约定俗成的做法。

也有网友表示，不同场所采取不同的做法，有者要求用额头，有者要求用手掌，让他感到疑惑。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠早前接受《新明日报》访问时解释，以手掌测量体温，不如额头来得准。不过，他也提醒，由于人体发烧时，可能出现额头或手掌发冷的情况，因此额头也有可能出现“假阴性”的结果。