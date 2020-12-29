9万5000名国人已领取冠病疫情薪金补贴

（早报讯）政府自今年5月推出冠病疫情薪金补贴以来，约有9万5000名国人领取补贴，包括2万2000名成功申请第二轮补贴的国人。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，今天（12月29日）在面簿说明冠病疫情薪金补贴（Covid-19 Support Grant）的发放进度。

冠病疫情薪金补贴仅开放给因疫情失业、被迫连续三个月拿无薪假，或收入连续三个月减少至少30％的公民与永久居民申请，提供为期三个月的补贴，每月最多800元。

补贴原定9月结束申请，但为了继续支持受疫情影响的国人，政府把申请期限延长到12月31日傍晚6时。

马善高指出，虽然我国已在前天进入解封第三阶段，但政府明白仍有部分国人的生计，会继续受到冠病疫情冲击，因此决定另外推出冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant），为失业或收入受影响的中低收入者提供更多援助。

在冠病疫情复苏补贴计划下，中低收入员工和自雇人士可从明年1月18日起，申请多达三个月的补贴，符合条件者每个月可获得最多500元或700元。

马善高说：“政府为帮助国人度过这场风暴，推出了包含冠病疫情薪金补贴和冠病疫情复苏补贴的一系列措施。令我感到欣慰的是，许多民众、团体和组织也通过各种援助计划，共同帮助需要援助的国人。让我们继续团结一致，相互扶持，共同度过这场危机。”