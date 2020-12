明年起全国中学及初院实行混合式学习模式

(早报讯)冠病疫情加速我国教育体制的数码化进程,明年第三学期起,全国中学、初级学院和励仁高中将逐步实行结合居家及在校学习的混合式学习模式,并于2022年第四学期起全面施行。

教育部长兼财政部第二部长黄循财今天(12月29日)在教育部举行的新校长委任仪式上致辞时,宣布上述消息。

黄循财说,混合式学习(Blended Learning)模式将为学生提供更多按自己步调学习的机会,居家学习日(Home-Based Learning Day)设有固定的自发学习时间(Student- Initiated Learning),让学生对自己的学习负责,同时探索感兴趣的领域。

学校将有自主权,按各校情况来决定施行居家学习日的频率、学习科目与主题、以及课程学习和自发学习的时间分配。根据教育部的建议,一般是每两周进行一次,每次为期一天;或是每学期连续几天等。

学生在居家学习日将进行四到五小时的课程学习,并有至少一小时的自发学习时间,进行阅读、烘焙、演奏乐器或是体育运动等感兴趣的活动。根据学生年级的不同,居家学习日占全年课程时间约10%到20%。

体育设施等校内资源会在居家学习日期间向学生开放。有较高学习需求、需要监督、或缺乏有利学习的家庭环境的学生,可在征得校方同意后,在居家学习日回校学习。

黄循财也宣布,教育部明年将新设李显龙提升学生创新奖(Lee Hsien Loong Award for Innovations in Uplifting Students),以认可和表彰那些体现浓厚关怀和包容文化,并帮助有更多需求学生的中小学。

随着全面科目编班制将取代分流制,这个奖也会取代自2009年起颁发的李显龙普通课程创新奖(Lee Hsien Loong Award for Innovations in the Normal Course)。奖项原本是颁给实施创新做法并提高普通源流教育质量的中学。