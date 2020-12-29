2021年底前 全国中学生都将配有个人学习电子配备

（早报讯）为了配合混合式学习，教育部再度加速落实让全国中学生都备有个人学习电子配备的计划。2021年底前，所有中学生会各有一台各校选定的笔记型或平板电脑，可用来登录学生学习平台（SLS）进行课堂活动与自主学习。

教育部在文告中表示，当局的批量招标将能降低学生购买个人学习电子配备（Personal Learning Device）的成本。本地学生可以使用其教育储蓄（Edusave）户头来支付学校选择的电子配备。

除了每年提供的储蓄额，教育部已在今年4月为所有符合资格的新加坡籍中小学生的教育储蓄户头填补一次性的额外200元。低收入家庭学生会获额外津贴，无须自掏腰包购买设备。当局也与资讯通信媒体发展局（IMDA）合作，为他们提供津贴价的宽带服务。

教育部长兼财政部第二部长黄循财强调，所有个人学习电子配备都预先装有管理应用程序，校方和家长可通过应用，限制学生可以访问的网站和应用程序，以及使用时间。教师在课上也能监控和管理学生的电子配备屏幕，防止设备沦为分散学习注意力的工具。

教育部明年也将在五所小学的高年级段试行利用个人学习电子配备进行教学与学习的计划，研究配备的使用对小学生学习和行为的影响，再探讨会否在全国小学推广。五所小学是：蔡厝港小学、先锋小学（Frontier Primary）、俊源小学（Junyuan Primary）、立化小学以及杨厝港小学。