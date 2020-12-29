政府再拨8400万元援助航空业

（早报讯）冠病疫情持续重挫我国航空业，政府决定再投入8400万元，从营运成本、员工培训和生产力三大方面加大援助力道，持续协助本地航空业者挺过疫情严冬。

新加坡民航局今天（12月29日）发文告宣布一系列为航空业制定的额外援助措施。

民航局指出，航空业仍然是受冠病疫影响最大的领域，以我国樟宜机场为例，今年11月的客运量同比骤降98％。鉴于全球各地持续实施严格的边境管制，加上多国入冬后再现疫情反弹，航空旅游料无法在短期内恢复。民航局说：“因此，我们必须持续为航空业提供支持，帮助航空业者和从业人员度过这场危机。”

为带动航空旅游的复苏，我国航空业者纷纷采取额外措施以保障旅客的出行安全。然而，这些措施往往需要航空业者增添基础设施、设备和人力，加剧它们的成本负担。

为减轻业者压力，政府下来将投入3900万元，协助企业开发、采用和部署能保护机场员工和机组人员免受冠病感染的创新技术和措施，例如飞机和行李消毒系统。这笔3900万元援助金的用途，还包括继续为航空公司和地勤公司提供收费回扣或减免。

另外，政府也决定拨款2000万元，支持航空业者为员工提供再培训，协助他们转换岗位。政府也会为本地航空公司提供重新培训机师的补助，确保他们维持技术水平，随时为航空业复苏做好准备。

为鼓励企业继续创新和提高生产力，政府也会对航空业发展基金（Aviation Development Fund）挹注额外2500万元，为落实创新措施的公司提供高达九成的补助，直到2022年3月底为止。