卫生部推试点计划 为部分针灸治疗提供更多津贴

（早报讯）即日起，有腰部和颈部疼痛的国人到公共医院专科诊所接受针灸治疗时，可在一项试点计划下享有高达七成的津贴，并利用保健储蓄支付治疗费用。

政府估计，每年约有2000人将在这项计划下受惠，这相当于超过七成在医院专科诊所（Specialist Outpatient Clinic，简称SOC）接受针灸治疗的病人。

卫生部今天（12月29日）发文告宣布推行上述试点计划。根据计划，经公共医院专科医生转介进行针灸治疗腰部和颈部疼痛的病人，可享有最高70％的费用津贴，幅度与其他提供津贴的SOC服务相若。津贴比率将视病人的经济能力而定。

另外，建国一代和立国一代的年长者，也可针对余下的费用，再分别享有50％和25％的额外津贴。

卫生部也指出，不论病人是否符合津贴资格，他们都能在灵活保健储蓄计划（Flexi-Medisave）下，利用保健储蓄支付针灸费用。根据灵活保健储蓄计划，年满60岁的公民和永久居民，每年可从保健储蓄户头动用最多200元，在公共医院专科诊所、综合诊疗所及社保援助计划私人诊所看病。

卫生部强调，这项试点计划不会涵盖用于治疗其他痛症的针灸治疗，以及公共医疗机构目前提供的其他形式的传统、辅助及另类医疗服务。卫生部将先从这项试点计划中吸取经验和收集数据，再考虑是否扩大试点计划的适用范围。