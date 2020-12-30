榜鹅北岸试行智能停车场 进出自动收费

（早报讯）停车场不设收费闸门，而是借助摄像头识别车牌号码，并自动通过车主的手机应用，记录进出停车场的时间和收取相应的停车费。驾车者日后无须再担心现金卡余额不足或没有插入车内阅卡器。

建屋发展局今天（12月30日）宣布，新一代智能停车系统将从下周一（4日）起在我国首批智能组屋Northshore Residences I & II的其中一个停车场（编号PL80）试行。

这两个位于榜鹅北岸的预购组屋项目近期落成。截至本月14日，1402户屋主当中，1192户（约85％）已领取钥匙。

配合我国的智慧国愿景，榜鹅北岸是首个从设计阶段就测试多项智能科技的公共住宅区，以加强组屋的规划、设计和维护。

根据建屋局文告，名为Parking@HDB的智能停车系统，与一般组屋区停车场不同。它不设收费闸门，减少了对车流的干扰，但能借助摄像头识别车牌号码。

当局鼓励非月票持有者下载Parking@HDB手机应用，以信用卡或借记卡支付停车费。如此一来，应用会在他们进入停车场时自动开启，记录停车时间，并在离开时收取停车费。

应用也会发送即时通知，让驾车者知道进出停车场的时间以及相应的费用。

下载并使用Parking@HDB应用的驾车者，可在编号PL80的停车场免费停车三次，该停车场有1000个车位。如果没有下载该应用，系统则会照旧从车内阅卡器的现金卡扣除停车费。

智能摄像机也能探测到非法停车者。驾车者如果已下载Parking@HDB应用，却违例占用车位，应用会自动提醒他们移动车子，不遵从者将面对罚款。

即使驾车者没有下载应用、因而未收到通知，智能停车系统也会知会建屋局，由当局出动执法人员。

此外，新一代停车场的每个车位上方都安装LED指示灯。指示灯为橙黄色，代表车位保留给月票使用者，绿灯则供短期停车。车位若在使用中，指示灯会关闭。

根据收集到的停车场使用数据，智能停车系统会自动调整月票和非月票停车位在不同时间段的比例。

例如，白天时，短期停车需求很高、月票车位却未完全使用，系统会将月票车位的指示灯从橙黄色转为绿色，以增加非月票停车位。到了晚上，为确保居民回家时有足够车位，则会增加月票停车位。