周三开市前可关注股票

（早报讯）由于年底将至，投资者已开始休假，股市因此变得淡静。本地股市昨天交易显得淡静，新加坡海峡时报指数闭市报2848.14点，稍微上涨8点或0.28％。

美国股市方面，因投资者担心经济重启路径，以及参议院是否会批准提高纾困支票金额，美国周二隔夜股市在触及纪录高位后震荡收低。道琼斯工商指数收低0.22%，标普500指数收跌0.22%，纳指收跌0.38%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 扬子江船业（Yangzijiang）昨晚宣布，它接获总值3亿5000万美元的新订单，建造四艘船只，包括两艘2万4000个标准箱（TEU）的集装箱船，以及两艘690个40英尺集装箱（FEU）的甲板运输船。集团今年来新订单累积总额18亿美元。

2. 集永成（Chip Eng Seng）的子公司CES Engineering & Construction获得建屋发展局一项总值3290万元的合同，进行组屋提升项目相关的设计和兴建工程。

3. 由于日本的冠病疫情不稳定，凯利板挂牌公司生命品牌（LifeBrandz）子公司LB F&B和供应商达成协议，终止收购当地Beef by Koh公司的拟定计划。

生命品牌昨天也发布截至今年7月底的全年业绩，它这一年的净亏从去年的300万元扩大至670万元。在餐饮和旅游预订服务收入减少的冲击下，公司的营业额下跌39％至340万元。

4. TT国际（TT International）已获法院批准，将债务延期偿付令（moratorium）的期限，以及新的债务重组计划的时效日期，从原本的今年12月31日延长至明年4月30日。

5. 中国牙科公司奥新全民口腔（Aoxin Q&M）指出，沈阳近期出现无症状感染病例，当地卫生监管局发出指令，要求一级医院及以下的诊所暂停所有非紧急的医疗服务包括牙科。公司在沈阳的四家诊所将受指令影响而暂时关闭。