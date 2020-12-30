因拒捕猛撞七车和一辆警车 通缉犯今早被控上庭

（早报讯）弃保潜逃的通缉犯碰上警察拦截时拒捕，在组屋停车场内猛撞七车和一辆警车，导致两名警员受伤，他今早被控上庭。

zaobao.sg连日报道，裕廊东24街第257座组屋星期一（28日）凌晨出现大批警察查案，一名布满文身的男子在当天早上11时左右被警方上铐带走。

根据警方文告，该名男子因涉嫌鲁莽行为导致他人受伤和涉毒品罪行被捕。

原来这名男子较早前已遭警方通缉，他涉及持危险武器蓄意伤人案后弃保潜逃，以及驾照吊销期间开车。不仅如此，他也因缺席肃毒局的尿检，遭中央肃毒局通缉。

文告显示，警方于星期一（28日）凌晨4时，在武吉巴督33街一带的露天停车场部署行动，但男子拒绝配合，还开车逃逸，结果撞上停在停车场内的七辆汽车和一辆警车，两名27岁和33岁的警员在过程中受伤。

警方过后透过电眼画面掌握男子行踪，并在裕廊东24街第257座组屋将他逮捕归案。

这名男子是瑞安·阿里拉夫（26岁），他今早被加控两项鲁莽驾驶危害他人性命的控状，指他在本月28日凌晨3时55分，在武吉巴督33街第331座组屋的露天停车场鲁莽驾驶。两名警员当时抓着他右手臂时，他被指鲁莽倒车，导致其中一人被拖行一段距离，随后失去平衡跌倒，另一人也跟着跌倒，左脚脚趾更被车轮碾过。

案展1月27日过堂。