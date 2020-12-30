疑通过电话追债不果 阿叔突掏刀发狂劈桌子

（早报讯）51岁阿叔疑通过电话追债不果，他在咖啡店越讲越激动，突然喊出“欠钱还钱”，还从背包拿出菜刀猛劈桌子，之后将菜刀丢弃到附近垃圾桶。警方接到街坊通报后，到场与阿叔展开对峙，最终将他逮捕。

这起事故发生在昨午（12月29日）约4时30分，地点是红山中路第164座底层的咖啡店。

在附近店铺工作的陈女士（54岁，销售员）告诉《联合晚报》，当时她注意到咖啡店有人大声叫嚷。

“我望过去发现一名独自喝酒的印度阿叔突然大喊大叫，看似很像在和自己说话。”

由于忙着工作，陈女士没有多管，直到阿叔突然从背包中掏出一把菜刀劈在桌上，声响吓到周围的不少人。“我才发现阿叔原来是在讲电话，他拿出刀劈桌子后，就离开咖啡店。”

多名咖啡店助手受访时说，阿叔当时一人来到咖啡店外的桌子坐在那里，讲电话期间他突然拿出刀劈桌子，吓得附近食客纷纷躲避，跟着阿叔走到附近超市外的座椅，继续大骂电话里另一头的人。

其中一名咖啡店助手说，阿叔之前好像在等人，相信是约了对方来咖啡店。“过后有人听到阿叔喊‘欠钱还钱’等字眼，之后阿叔突然暴怒发狂。”

据目睹的公众表示，阿叔走到超市外，把手中的菜刀扔进那里的垃圾桶，跟着就坐在公共椅子上继续喝酒。

当时从超市购物出来的黄丽善（29岁，收银员）说，数名警员不久后抵达现场，并和阿叔展开对峙，过后成功将他劝服并带走他。

警方受询时证实上述案件，指一名51岁男子事后因持危险武器遭到逮捕，调查仍在进行中。