女郎全裸散步 遭警方逮捕

（早报讯）女郎光天化日全裸散步，居民拍下视频在网上流传。

手机聊天群组近日流传一段13秒长的视频，相信是有一名居民从家中窗户往外拍摄的。

一名年约40岁的长发女郎，当时在组屋楼下漫无目的的散步，除了右手提着一个橙色包包之外，全身上下一丝不挂，就连鞋子也没穿。

她踏大步地逛着，虽然偶尔也左右张望，但感觉毫不介意被四周的公众目睹自己这番模样。

画面也显示这名女郎一边走，嘴里一边念念有词，有网民怀疑她可能有精神出现状况。

另一段由公众在车上拍下的视频也可见，相信是同一名女子同样提着橙色包包，全裸过马路，朝勿洛北1街第21座的方向走去。

当时也是白天，女郎若无其事的在两名白发苍苍的老人家面前走过，有许多途经的公众相信也目睹了这一幕。

拍下视频的人忍不住在镜头背后说了一句：“有没有搞错！”

律师蓝国庆受访时表示，在公共场所裸露，有可能触犯刑事法典第290条文（骚扰公众），或者杂项（公共秩序与骚扰）法令。

他说，如果涉事者被怀疑患有精神病，执法人员可以将其送至往心理卫生学院，交由医生及有关方面诊断、处理。

警方受询时证实，昨早（12月29日）7点52分左右接到来自勿洛北11街第11座的求助报案，一名42岁女子在精神健康法令下被捕。