三车连环撞 罗厘司机受困一小时

（早报讯）两辆罗厘与轿车连环撞，夹在两车中的罗厘司机受困1小时，民防撬门救人。

这起连环车祸发生于昨日（12月29日）下午3时45分，地点是后港3道和德福10巷的交界处。

附近一家庙宇内的三四人听闻声响后，跑出去查探，其中一人陈先生（60岁，商人）告诉记者，一般相信，涉事的一辆罗厘从德福10巷开出来后，与正准备右转的银色罗厘相撞。

银色罗厘后头的轿车则因闪避不及，一头撞上罗厘左侧，造成银色罗厘卡在轿车与右方罗厘之间。

陈先生指轿车司机并无大碍，对方同在车上的妻孩事后下车坐在路堤上。

“我上前问他们情况如何，司机妻子说胸口闷，儿子则是脸颊被割伤，问我能否帮她叫救护车。”

电召救护车后，陈先生上前查看受困的罗厘司机的情况，对方申诉颈部和背部疼痛，但碍于车被撞毁，无法摇下车窗，陈先生只好先安抚对方，同时等民防部队抵达现场。

另一目击者谭先生（53岁，装修工）则绘述，分别有3辆救护及3辆民防部队的车辆抵达现场，民防人员耗费了一小时成功将司机从罗厘救出。

民防部队受询时证实，到场后使用液压工具将司机从罗厘救出。

警方也证实，60岁的罗厘司机在清醒状态下被送往陈笃生医院，轿车的两名乘客，即43岁妇女及13岁男童分别被送往盛港综合医院和竹脚妇幼医院。