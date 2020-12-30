买烟吸烟最低年龄 后天起调高至21岁

（早报讯）从2021年1月1日起，购买、使用、持有、销售和供应烟草制品的最低法定年龄，将从20岁提高到21岁。

国会是在三年前通过烟草（广告与销售控制）（修正）法案。根据法令，政府从2019年起分三次，把合法买卖香烟和吸烟的最低年龄，从18岁提高至21岁。

卫生部今天（12月30日）发文告提醒民众和业者时指出，上修法定年龄的目的，是不让21岁以下青年轻易取得烟草制品，从而防止他们接触吸烟，并养成吸烟习惯。

政府已针对年龄上修提醒零售商、进口商和批发商等烟草业者，当局也向它们分发了新的警告标示，好让它们能在店面展示。

违反法令的商家，初犯者将被罚款最高5000元和暂停执照，重犯者则会被罚款最高1万元和吊销执照。

一般公众若为低于法定年龄的青年供应香烟，一旦定罪，初犯者将会被罚款最高500元，重犯者则会被罚款最高1000元。

文告也指出，如果帮未成年的青年购买香烟，初犯者将会被罚款最高2500元，重犯者则会被罚款最高5000元。

未成年者如被发现使用、购买或藏有烟草制品，罪成最高可处以300元罚款。

官方数据显示，自2015年至今年中，已有102家烟草零售商的香烟执照被吊销，另有16家的执照永久撤销。