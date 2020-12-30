校服难买到 部分小学允许学生开学暂时穿便服或幼儿园校服

（早报讯）下周就开学了，但校服难买到，部分小学已通知家长，允许学生开学时暂时穿便服或幼儿园校服报到。

一些学校如公立培群学校，今天（12月30日）通过教育部的“家长联通”（Parents Gateway）应用通知家长，若他们无法为明年升小一的孩子买到校服，下周一开学时可让孩子穿幼儿园的校服或自家衣服上课。

教育部受询时也对家长和校服业者面临的挑战表示理解，并承诺会在开学前几周给予学生更多时间，确保他们能完成购买所需物品。“学校也将为无法及时买到校服的学生做出必要安排。”

日前不少购买和退换校服的家长在位于宏茂桥的校服门市店日新服装店外大排长龙，多数甚至并未遵守安全距离措施，一度惊动六名警察上门管控。

记者今早走访该校服门市店，发现排队情况已有所好转，但店家不愿受访。据观察，店门口已张贴告示，指每天会分发120个排队号码，其中下午1时前，会为前40号提供服务，下午6时前则会为剩下的人服务，但需准备两到三小时的等待时间。据了解，在今天中午12时前，所有120个排队号码就已全部发完，多数40号之后的家长也并未在店门口等待。

另一经营约50间学校及幼儿园校服的店家Asencio Pte Ltd，则是为应付人龙紧急从别的部门增调人手到门市店帮忙。负责人白胜伟说，今年情况特殊，一些学校完全不允许校服业者入校摆摊，或限制人流和大幅缩短摆摊时间，这才导致门市店爆满。他的门市店约在上周出现人流激增，只好赶紧增派人手。

他说：“现在店内有约六名员工，负责拿货及维持秩序。这样才能保证门外最多有60人左右排队，一般等待时间约1小时。”