丹那美拉海岸不建海葬仪式场地 环境局将在樟宜海滩另设葬礼仪式地点

（早报讯）国家环境局将不会在丹那美拉海岸建设海葬仪式场地，初步研究显示该地点存有安全隐患，不能进行葬礼仪式。当局会在樟宜海滩另设一个固定地点让公众进行葬礼仪式。

国家环境局在2018年公布在丹那美拉海岸开辟全新的葬礼仪式场地，不仅为公众提供便利，同时也确保仪式过程的庄重，让本地葬礼服务设施更为全面。

环境局今天（12月30日）对此答复《联合早报》询问时说，虽然之前为该设施展开的环境影响研究，并没有发现设施会对环境造成任何不良影响。不过，一项初步设计研究显示，该地点的海滩坡度以及海潮情况存有安全隐患，因此要进行葬礼仪式并不可行。

环境局也一直与有关当局合作寻找合适的沿海地点，让国人进行葬礼仪式，这通常包括在一片海滩上进行祈祷和仪式，过后把祭品放到海上。

经过与相关公共机构和利益相关者的广泛咨询后，环境局将在樟宜海滩设定一个指定场地进行葬礼仪式。该场地已设有现成的设施如停车场和厕所，步行范围内也有公共巴士站。

该地点将根据公众的使用需求保持在合理面积内，并且仅能用于葬礼仪式，不可撒骨灰。撒骨灰仪式将继续在获批准的海上地点进行。

环境局估计，进行这类葬礼仪式的频率很低，而且大部分的仪式会在黎明前进行，因此减少对海滩使用者和公众造成的不便。

该设施将开放给所有群体使用，但由于海葬是本地印度教的殡葬传统，该社群相信会是主要用户。