周四开市前可关注股票

（早报讯）尽管市场暂时缺乏利好因素推动，但由于基金经理在年关将至之际粉饰橱窗，本地股市昨天仍然收高。新加坡海峡时报指数全日起21.08点或0.74%，闭市报2869.22点。

美国股市方面，在冠病疫苗推出和更多财政支持希望带动下，投资者期待2021年经济前景改善，带动美股周三隔夜收盘走高，道琼斯工业指数刷新纪录新高。道琼斯工商指数上扬0.24%，标普500指数小涨0.13%，纳指收高0.15%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 新电信（Singtel）今早宣布重组它的集团结构重组，以捕捉新的数码增长基于。集团表示，结构重组是在集团企业业务部门设立新的投资组合，致力于利用集团在区域的业务足迹，推动区域的5G企业业务。这将帮助企业加速数码化发展举措，顺应许多公司应对冠病及相关出行限制所导致的变化，而纷纷采取新业务模式，竞相展开数码化转型的广泛趋势。

此外，新电信的资信通讯单位国家电脑系统（NCS）是区域最大的ICT服务提供商，该单位将直接向集团总裁汇报，以加快它从亚洲扩张至太平洋地区的发展计划，特别是澳大利亚和中国等市场。这些更动将从明年1月1日起生效。

新电信还宣布了一系列的人事调动。其中新电信国际业务总裁蓝道义将从明年4月1日起出任集团首席财务官，负责包括集团的国际业务和区域联营公司管理职务。

2. 城市发展（CDL）取得4亿7000万元的绿色循环信贷（Revolving Credit Facility），为共和大厦（Republic Plaza）进行再融资，以及转贷给符合集团可持续金融框架资格的绿色项目。

这项五年信贷由一组银行提供，包括中国农业银行、法国工商信贷银行（Credit Industriel Et Commercial），和星展银行等。

3. 华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）闭市后宣布与中资企业招商局集团（China Merchants Group）加强合作，在江苏常熟设立各占股一半的合资妇产科医院。

该医院共有140个床位，为当地富裕人口提供优质医疗护理服务，预定于2023年投入服务。这是双方继深圳合资医院后的另一项合作。

4. 亚洲征信（Credit Bureau Asia）闭市后宣布今天正式推出缅甸首个与唯一的征信机构缅甸征信有限公司（Myanmar Credit Bureau Limited，简称MMCB）。

MMCB获得缅甸中央银行发出的营运制造。缅甸银行协会的会员银行所设立的MB Investment占股60%，而亚洲征信独资子公司NSP亚洲投资控股公司则占股40%。该股起5.4%，收报1.17元。

5. 口福集团（Koufu）将以45亿余印尼盾（42万余新元），脱售在印度尼西亚合资公司PT Super Tea Indonesia的55%股权，但会继续与后者有执照安排。集团表示这将能够减少成本与风险。