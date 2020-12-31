保健基金上财年医药费援助增加1.6%

（早报讯）政府发放给贫困病患的保健基金在2019年财政年度，成功获得援助金的申请个案超过120万个，为国人提供总额1亿5910万元的医药费援助，比前个财年的1亿5650万元增加了约1.6％。

卫生部昨天（12月30日）发布从2019年4月1日至今年3月31日的2019财年保健基金（MediFund）常年报告。

基于上财年的申请总数减少约1.7％，成功获得援助金的申请个案从2018财年的123万9578个，下降1.9％至2019财年的121万5809个。不过，这还是占所有申请的99.7％。换言之，仅0.3％的申请不获批准。

上个财年，公共医院和医疗机构向病人提供了1亿2280万元的援助，低于2018财年的1亿2420万元。住在中长期护理设施的病患获得的保健基金数额增幅达12.1％，从2018财年的约3230万元上升至上个财年的约3620万元。

另外，在上财年，申请者的每项住院治疗平均获900元保健基金援助；申请者的每项门诊治疗，平均则获90元援助。

1993年推出的保健基金是我国医疗体系中的最后一道安全网，用来帮助耗尽其他资源后仍无法应付医药费的国人，从而确保没有新加坡人会因无法支付医药费，而得不到适当的医疗护理。