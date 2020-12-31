缅甸男工作摔伤住院 称老板撒手不管

（早报讯）缅甸男背负2万元债务来新打工，工作时不慎从3米高的梯子摔下重伤多处骨折，至今住院三个多月，指遇无良老板撒手不管，人力部已介入调查。

来自缅甸的男子“伦”（38岁）一年前独自到本地讨生活，希望通过自己的双手打拼，让家乡年近七旬的双亲能过上更好的日子。

为了交付来新的中介费，无余钱的他们只能将自家的房子抵押贷款2万元，即使“伦”这一年来朝九晚五的辛勤工作，平日节省的钱都寄回家乡，目前还欠银行1万3000元。

然而，他指雇主不仅让他为公司卖命，还令他和另一名同事装修雇主自家公寓。

“伦”通过翻译接受本地媒体访问时说，他在公司的主要工作是铺设地板，9月23日那天雇主却要他维修雇主公寓住家的天花板，但从没接收相关训练的他爬上梯子后失去平衡，加上没有任何安全设备，他从3米高的梯子重重摔到地上，过后被在场的同事搀扶送上车。

他说，雇主一开始将他送往附近的家庭诊所，但诊所医生一见到就发现他伤势严重，让雇主将他送往医院治疗。

医院诊断他的脊椎和骨盆骨折，并动手术在脊柱插入钢筋，可能永久也不会取出来。脊柱受伤也令他大小便不受控，或许永远无法康复。

就算他如今重新学会走路，能拄着拐杖缓缓移动，但是他恐怕再也无法从事以前的体力劳动。

客工援助组织“情义之家”（HOME）目前正在协助他。据透露，雇主在支付了初始的医药费后，如今已失联，也从未到医院探访。

人力部发言人表示，目前正在调查这起事件。