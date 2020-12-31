便利店外吐痰起争执 男子四个月后怒刺店员脖子

（早报讯）男子阻断措施期间在便利店外吐痰，结果与店员起争执，被警员警告不准再回去便利店，又接到国家环境局罚单。积怨已深的他在事发四个月后再度上门，用生锈的刀片刺伤店员脖子。

被告甘南（30岁）面对一项持危险武器伤人的控状。他认罪后，昨天（12月30日）被判坐牢五个月又三周。

根据案情，被告在今年4月7日，在文礼地铁站附近的便利店外吐痰。26岁印度籍店员见状要求被告离开，声称要报警，结果惹怒被告，两人随即大吵，不欢而散。

怒气未消的被告隔天晚上11时，重返便利店“算账”。他当时不听店员提醒，硬推开木箱闯进职员室。

他后来看到店员手机镜头对着自己，气得当场拍落对方手机。店员也不甘示弱，当场报警处理。

不过，被告听到店员告诉警方他企图抢劫时，企图掐着店员脖子怒吼“不要撒谎”，不久后才放开店员，但持续飙骂粗话，随即扬长而去。

他之后被警方逮捕，并被警告不准再回到便利店，也接到环境局的罚单。

原本事情已告一段落，然而积怨已久的他后来越想越气。他深知店员一般会值晚班，于是在8月21日喝了酒后，拿着一把六公分生锈刀片上门到便利店。

被告在外面等顾客都离去后，悄悄走近店内。店员当时在整理货架，背对着被告，被告伺机用刀片刺伤对方的脖子。

店员吓得高喊救命，当时四周无人，唯有自己奋力抵抗，他最终找到机会逃跑，躲在一旁哭着报警求救。

店员事后被诊断脖子受伤和轻度结膜下出血。