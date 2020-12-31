偷6客户个资给阿窿 新电信前助理经理坐牢罚款

（早报讯）新电信前助理经理为了让阿窿停止骚扰威胁家人朋友，调阅数十名客户的个人资料后，将其中六人的个资交给阿窿。他昨天（12月30日）被判入狱三个月及三周，以及罚款三万元。

菲律宾籍被告库博斯（Pleo Sherwin Cubos, 40岁）面对三项罪名，包括一项失信、一项触犯放贷人法令以及一项触犯滥用电脑法令的罪名。

他昨天承认其中两项罪名后被判刑，余项交由法官下判时一并考虑。

庭上揭露，被告案发时是新电信的助理经理，月入5000元，负责带领一组销售团队，并且有职权查阅公司储存在档案系统中的客户个人资料。

根据案情，被告有一段日子没有回家，他的家人联络了公司找他，却发现他没有上班。

由于库博斯曾向许多同事借钱，主管也隐约记得曾听库博斯提到惹上了阿窿，因此决定调查库博斯的异常，发现他曾多次在短时间内调阅多名客户的个人资料。

主管后来联络上被告，被告承认将客户的个人资料交给了阿窿。主管立刻将他停职，并且要求他出面解释，同时归还公司的平板电脑、笔记型电脑和手机。

被告没有依约出现，主管报警，警方随后将被告逮捕。

被告后来归还了笔记型电脑和手机，但他早已经将平板电脑典当。

调查显示，被告因为急需用钱，在今年1月向阿窿借了500元，利息每周350元。他还不清债务，开始向其他阿窿借钱以债还债，短短两周后债务滚雪球般累积成3000元。

阿窿开始骚扰被告以及他的家人朋友。后来，阿窿答应不继续骚扰被告，但要他盗取新电信客户的个人资料，并将一份名单交给他，要他找出这些人的地址及家属的资料。

被告同意，在今年2月20日至4月25日期间，调阅了新电信数十名客户的个人资料后，将其中六人的个资交给阿窿。