李总理新年献词：我国经济渐回稳 料明年回弹

（早报讯）在经历了建国以来最严重的经济衰退之后，我国已开始看见回稳迹象，经济料能在明年回弹，但短期内仍将难以恢复到疫前水平。

即便如此，李显龙总理有信心，新加坡在经历这场危机后能成为更有活力的经济体，以及更强韧的社会。这是因为，新加坡不仅向世人展现了生存能力和决心，国人也能保持团结一致，不像其他国家的人民那样，对彼此、政府和体制失去信任。

距离我国今年1月23日出现首宗冠病确诊病例至今，已将近一年。李总理在今天（12月31日）发表的新年献词中形容，过去一年对新加坡而言，是极具挑战的一年，我国的资源和全民的毅力，无不受到疫情极为严峻的考验。

李总理指出，尽管我国尚未走出经济阴霾，但已看到回稳迹象。

“在经历了建国以来最严重的经济衰退之后，我们期待经济能在2021年回弹。但是，复苏之路将不均衡，我国经济也可能在很长一段时间会继续低迷，难以回到冠病疫情前的水平。”

根据贸工部预测，我国明年预计可取得4％至6％的增长，达到10年来的最大增幅。

不只经济前景出现一抹亮色，我国也在漫长艰辛的抗疫路上，看到了曙光。

新加坡昨天起正式启动冠病疫苗接种工作，国家传染病中心40名人员已率先接种。李总理说，这虽然是件值得庆幸的事，但要让足够的人接种，防止疫情反弹，还需要一段时间。他呼吁国人保持自律，做好防疫措施。

李总理：国人对我国的制度保持高度信任

然而，李总理却也同时肯定全民过去一年为抗疫所付出的巨大努力和牺牲，尤其最可贵的一点，是当疫情加深了其他国家内部原有的社会断层线，甚至产生新的矛盾时，新加坡人民仍能保持团结，未对彼此和体制失去信任。

“大家之所以配合政府的抗疫工作，遵守有关条例，是因为政府始终秉持公开的原则，不隐瞒任何事实，从而获得大家的信任……因此，在今年的全国大选中，人民再次给予我们委托，让人民行动党政府继续执政。”

李总理说：“在接下来的几个月，甚至几年里，我们将面对一些意想不到的新挑战。这期间，也可能发生一些事情，迫使我们改变计划，但只要我国上下一心，我有信心我们一定能砥砺奋进，迈向更光明的未来。”