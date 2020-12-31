新加坡民航局检讨波音737 MAX是否适合载客复飞

（早报讯）新加坡民航局正在检讨美国波音737 MAX客机是否适合恢复载客飞行，当局不排除增订额外安全规定，才允许这款客机复飞。

美国航空公司一架载有100多名乘客的波音737 MAX客机，12月29日从佛罗里达州迈阿密国际机场起飞，于当地时间下午1时零8分顺利降落纽约拉瓜迪亚机场。这是737 MAX客机在全球停飞20个月后，首次载客复飞。

附属新加坡航空公司的胜安航空，也在12月30日下午将一架737 MAX客机，从澳大利亚爱丽丝泉的亚太飞机库，开回新加坡樟宜机场。

拥有六架737 MAX客机的胜安，是在去年3月停飞这款客机，并将它们全数停放在澳洲。

民航局今天（12月31日）答复《联合早报》询问时证实，胜安是在获得当局的飞行许可后，才将首架737 MAX客机调回国，以进行改装和升级工作。

但民航局副局长郑忠源强调，这项飞行许可并不等同于批准让737 MAX客机载客复飞。他说：“民航局正在检讨飞机的适航性，我们必须确保波音737 MAX客机各方面的营运安全都达标。”

郑忠源指出，当局进行检讨时，将参考美国联邦航空管理局（FAA）的标准，并决定是否对737 MAX客机增订额外规定，才允许它载客复飞。

“唯有确认737 MAX客机安全无虞后，民航局才会让客机恢复提供载客服务。”

新航发言人受询时也强调，乘客和机组人员的安全是公司的首要考量，新航会继续同监管单位合作，并根据当局指导来规划737 MAX客机的运营。

2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮航和埃塞俄比亚航空两架737 MAX客机先后坠机，共导致346人丧生。两起空难发生后，该机型遭全球禁飞。新加坡民航局去年3月宣布暂停737 MAX所有型号客机在新加坡机场起降。

为检视737 MAX客机的安全性，FAA去年特别成立国际审查小组，成员包括新加坡。