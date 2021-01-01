我国昨新增五起社区病例 包括莱佛士女中14岁女生

（早报讯）我国昨天（12月31日）新增的五起社区病例中，出现两个家庭感染群，皆同海事业人员有关。其中一个感染群成员包括一名就读莱佛士女中的14岁女生。这相信是隔了约四个月后，本地再度出现家庭感染群。

我国昨天共新增30起冠病确诊病例，五起是社区病例，其余是境外输入病例。

根据卫生部文告，其中一个社区病例是55岁新加坡男子（第58817起病例），他是港务集团海事公司的港口领航员。他在当局上个月28日对建筑及海事业人员进行定期检测时接受检测，当时并没症状，但检测结果于30日出炉呈阳性，当天被送往国家传染病中心。

他曾在上个月13日同另七人一起到访百汇广场。当局正在调查这起事件是否触犯安全管理措施条例。

这名港口领航员居住在马林弯，时常拜访住在邻座组屋的亲戚。另两名社区病例是他的亲属，他们分别是一名79岁的女子和一名50岁男子，皆为新加坡人。

这对男女上个月28日出现急性呼吸道感染症状但没有求医，他们在30日被确认为曾与港口领航员有近距离接触，开始接受隔离。由于他们已出现症状，当天被送往国家传染病中心，随后确诊染冠病。

剩余两起社区病例皆为女性永久居民，分别46岁和14岁，与之前的确诊病例有关。她们是上个月29日确诊的46岁男性永久居民（第58810起病例）的家人。这三人住锦茂路同一户家庭，属于同一个感染群。

14岁女生是莱佛士年女中学生，她上一次到学校是上个月23日。46岁女子则在锦茂路花店工作。两人从上个月30日起接受隔离，同天送往国家传染病中心，并于昨天确诊感染冠病。第58810起病例是劳氏集团的验船员，他负责在胜科海事船厂停靠的船只上工作。

卫生部正在追踪和检测所有同社区病例有过近距离接触的人士，并会对他们进行隔离，避免病毒在社区进一步传播。

卫生部也会展开一项特别检测计划，对上述两起确诊病例（第58810起和第58817起）近期曾工作的船上其他人员进行冠病检测。

下来几天，卫生部也会对港口领航员、验船员，以及船只维修员进行检测，不管他们是否已轮到定期检测的时间，这是为确定他们目前是否感染冠病。

卫生部说，鉴于近期有数起病例同海事业有关联，当局会探讨是否要进一步加强针对海事业员工的防疫措施。

另一方面，昨天新增的确诊病例中，25起是境外输入病例，他们在入境新加坡后，都已接获居家通知或接受隔离。其中两人是新加坡公民，三人是永久居民，分别从英国、印度尼西亚和印度返新。

有两人是从菲律宾和印度抵新的工作者持有者。另14人是工作准证持有者，分别来自印尼、孟加拉、印度、菲律宾和缅甸，其中九人是外籍女佣。

另三人来自印度，包括一名眷属准证持有者、一名长期探访证持有者，以及一名短期探访证持有者。另有一人是持特别证件的船员，从香港入境。他在船上被确定曾与一起海外案例有近距离接触后，已送往医院。

我国目前累计病例达5万8599起。昨天共有38人出院或迁出隔离设施。本地昨天无客工宿舍病例。

目前仍有57人留院治疗，其中一人在加护病房留医，另有64名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。