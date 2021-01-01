政府将启动新系列对话会 了解年轻家长在后冠病时代对养儿育女的看法和期许

（早报讯）政府计划在宣布今年度政府财政预算案后启动一系列对话会，向年轻家长征询反馈，了解他们在后冠病时代的展望和期许，以及对养儿育女、照顾家庭所关心的课题，尤其居家办公对家庭生活的影响。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮，今天走访竹脚妇幼医院探访三名元旦宝宝和家长，她接受媒体访问时做出上述宣布。

新系列对话会是正在进行的“群策群力，共创未来，越战越勇”对话会的一部分，但会更侧重家庭及养儿育女课题。对话会主要由英兰妮领导，也会有其他部长和政治职务者参与。活动预计会以线上模式进行。细节稍后会公布。

英兰妮说，全国上下经历了过去一年来对抗疫情的挑战，相信多少会影响人们对未来的规划，例如，有些夫妇因担心养儿育女的费用，决定延后生育。

她指出，如要将新加坡塑造成为一个适合组织家庭、养儿育女的家园，政府希望了解年轻家长在后冠病时代首要关注的事项，以及对未来的展望等。

“在我们更了解年轻家长们关注或担忧的事项，或者他们认为过去一年有哪些积极的方面……经过这番对话，了解有关的课题后，我们就能探讨有哪些政策需要调整，或有哪些计划可以推出。”

英兰妮说，对话会的对象是有学龄孩子的家长，但她不排除这些家长也会提出有关照顾年迈家长所面对的挑战等课题。鉴于家庭课题跨越不同政府部门，英兰妮说，对话会也会邀请不同部长及政治职务者参与。