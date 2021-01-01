迟两天出生 成元旦宝宝

（早报讯）两名元旦宝宝争在开年的零时零分零秒出生，其中一名宝宝迟了两天出生，反而“抢先”在2021年报到。

这两名宝宝分别在安微尼亚山医院和伊丽莎白诺维娜医院出生。

今天（1月1日）零时零分零秒出生的女宝宝，是陈志洪（36岁，工程师）和游惠岚（32岁，家庭主妇）的第二个孩子，她在安微尼亚山医院出生时重3.45公斤。

游惠岚透露，她原本的预产期是12月30日，在31日早上去看医生之后就感觉到腰酸和阵痛，并在下午4时30分入院待产。

游惠岚说，自己并没有预料到孩子会这么刚好在新一年出生，一切都是巧合。“我那天早上看医生之后，有问肚子里的妹妹可不可以等到明年才出来，没想到她那么幸运，真的在1月1日出生。”

能够在产房中跨年，游惠岚认为这是非常特别的经验。她说，虽然当时正在用力生孩子，但医生护士们在2021年零时零分零秒，也是孩子顺利出生的那一刻，一起欢呼，因此认为产房里的气氛是欢乐的。

另外，李伟能（40岁，分析师）和汤佳馀（34岁，采购员）的第一个孩子今天凌晨1时59分在康盛医院出生时重2.89公斤，也成为了今年的元旦宝宝之一。

汤佳馀说，2020年是沉重的一年，因此希望在2021年的首日迎接新生命，为新的一年带来正能量。