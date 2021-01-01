醉汉闯餐厅大闹 “三语”爆粗逢人骂

（早报讯）男子在如切买醉，酒后竟跑到一家越南餐厅撒野一小时，用“三语”爆粗和大骂餐厅老板娘和顾客，还说老板娘没找人给他骂是“不尊敬”他，惊动警察上门将他逮捕。

互联网昨天（12月31日）流传一段视频，显示一名蓝衣中年男子在如切路一家越南餐厅大骂粗话，引起网民热议。

记者昨日联系越南餐厅女老板阮小姐，她受访时说，事件发生在约一个月前，不知谁现在将视频放上网。

阮小姐说，该男子住如切一带，也曾在越南餐厅用餐。

事发当天，他在其他地方喝到烂醉，突然闯进她的越南餐厅，一进门就对几个顾客开骂。“他还喃喃自语说要‘找那个人骂’，但顾客都不认识他，觉得他莫名其妙。”

蓝衣男子在餐厅徘徊，看到人就用越南话、华语和福建话“三语”骂粗话，还一直要老板娘“找人给他骂”，不找人就是“不尊敬”他。

视频画面显示，男子坐在餐厅一处，对老板娘飙脏话，大声喊她“找那个人出来”，但员工和顾客都不理会他。

阮小姐对男子说：“我们这里要做生意，你不要打扰，先回家吧。”

然而男子不听，继续在店里闹了一个小时，还一度挑衅老板娘报警抓他，声称“报警没用的”，老板娘才忍无可忍报警。

警方迅速到场，男子在餐厅外被上铐，遭警员逮捕。

警方受询时指出，当局于12月5日晚上11时10分接获通报，一名54岁男子过后因行为失检被逮捕，无人在这起事件中受伤，调查仍在进行中。