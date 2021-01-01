室内设计师拿顾客装修费 泡夜店上按摩院

（早报讯）破产男在室内设计公司上班，得知顾客将在房子进行装修期间出国一个月，要求他们开一张只填数额不填收款人的2万5000元支票给他，慌称会帮他们填上公司的名字，结果却拿钱到夜店及按摩院挥霍。

28岁的破产男许宝兴（译音）面对两项失信罪，主控官以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案发时，被告在室内设计公司3D Innovations Design当室内设计师。根据控状，他在2019年3月到5月之间，失信两组顾客共约2万7438元。

其中一组顾客是一对夫妇，两人于2019年1月雇用被告为他们位于裕廊西新居做装修，并全数缴付5万5555元的装修费。两人告知被告，打算在4月到5月之间，装修工程进行时到英国住。

同年2月，被告称得再跟两人收2万5000元，若装修过程中需要会直接从这里扣，若没有用到，则会在装修完成后归还。被告还称公司有数个银行账号，因此要求他们只填数额及签名，收款人的部分他会补上。

岂料，被告拿了支票，于同年3月10日到银行去把钱提出。虽然当时银行通知受害人，但她以为是为了装修所需而提出，因此批准了被告的提款。

现金到手后，被告把大部分的钱花在夜店、按摩院以及个人消费，还用部分的钱为父亲缴付车子的保险、路税及车油费用，仅拿了其中的950元为顾客购买窗帘。

夫妻俩同年5月30日回国后，发现房子的装修工程还未完成，问及那2万5000元，被告在逼问下才把实情供出。

破产男无法克制花钱的欲望，老父亲还得帮他存钱，一心想帮儿子脱离破产困境。

被告的代表律师说，被告是破产人士，因为无法克制自己花钱的欲望，所以会把手上多余的现金交给父亲。

代表律师说，被告已经做出全数赔偿，希望法官能网开一面，从轻发落。

主控官指出，被告有意欺骗顾客，他的做法更不是公司一贯的处理方式，希望法官严惩，判他坐牢四个月。

法官下判前指出，无论被告把花在父亲或自己的身上都是错的，而他并非一次性干案，因此判他坐牢四个月。

被告申请延期服刑获得法官批准，因此展延至1月20日服刑。