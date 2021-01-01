又一14岁莱佛士女中学生确诊

（早报讯）本地星期五（1月1日）确诊的冠病社区病例中，又有一名莱佛士女中的学生。

这名14岁女学生是前天（12月31日）确诊同校女生的同学，曾到过对方的住家，因此与同学的家人，即首先染病的46岁男验船员（第58810起）有过接触。

不过，女生自去年10月就不曾到学校。她是在上月30日送往竹脚妇幼医院，隔天确诊。女生的血清检测呈阴性，意味她可能是近期受感染。

第二起社区病例也与过去两天确诊的冠病社区病例有关联。这名52岁女子是较早前确诊55岁港口领航员（第58817起）的家人，她在上个月28日出现冠病症状，隔天到诊所求诊，但却没有听从医生指示，接受冠病检测。

她是在亲属陆续确诊后，于前天接受隔离并因身体不适，直接送往国家传染病中心，并同天确诊。与她同住在马林弯的两名亲属，即一名79岁女子和一名50岁男子，上月31日已确诊。他们和港口领航员住邻座组屋，对方时常登门拜访。

女子在位于莱佛士码头一号（One Raffles Quay）的德意志银行担任客户分析员，工作不需要与客户或外人接触。她上一次去上班是在上个月28日。

目前本地两个家庭感染群，源头都是在船上工作的海事业男子。这是相隔约四个月后，本地再度出现家庭感染群。

唯一无关联的社区病例是一名53岁日籍男子。这名男子持工作证，他在去年11月26日从日本返新后接受14天隔离，但在出发前和12月6日接受的两次冠病检测都呈阴性，直到前天（31日）要返回日本前接受检测才确诊

男子没有出现冠病症状。他在公智法律事务所（Kurosawa & Partners）上班，但都在梧槽路的居所上班。

卫生部昨天也发布了确诊病例到过的地方，之前未列出的包括赞美广场和乌节路义安城百货公司等多个地点。

我国目前累计病例达58629起，目前仍有56人留院治疗，其中一人在加护病房留医。