长命雨持续 纽顿一带气温一度降至21.3度

（早报讯）元旦下起的长命雨持续，纽顿一带的气温今天（1月2日）下午约1时一度降至21.3摄氏度，暂为今天最低气温。雨势料到今晚才会逐渐减弱。下来几天的下午时分料会下起雷阵雨。

根据国家环境局的面簿贴文，截至今天中午，樟宜一带的降雨量达184.4毫米，是全岛最高。

昨天（1月1日）的总降雨量介于24.0毫米至147.3毫米，其中大士南降雨量最低，四美一带最高。气温则介于21. 2摄氏度至27摄氏度，其中，纽顿一带最低，大成一带最高。

环境局解释，这是目前东北季候风季节的首个季候风潮（monsoon surge），意味着南中国海的风势加强，导致周边区域上空出现大片积雨云。一个季候风季节中，一般会出现两三次季候风潮。

气象署早前指出，东北季候风季节将持续整个1月份，加上新年初亚洲北部地域受高压气流影响，整个区域的温度都会降低，1月首个星期，南中国海水域出现强劲的季风潮，也将影响本地天气，约有两三天会降大雨。

根据预报，下来两周每天的气温介于23摄氏度至33摄氏度，受季风潮影响，有几天气温更会降低至22摄氏度至31摄氏度；最低气温比一般1月平均最低气温低许多。

据历年记录，我国一般1月平均最低气温为23.9摄氏度。