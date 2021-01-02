海事业人员相继染疫 政府收紧检测规定

（早报讯）本地过去几天有海事业人员相继确诊感染冠病，形成两个家庭感染群，政府下来将调查相关人员和公司是否违反任何安全管理措施，同时对须要登船工作的岸上人员，收紧病毒检测规定，每七天就得接受一次检测。

去年12月30日和31日，一名46岁男验船员（第58810起病例）以及一名55岁港口领航员（第58817起病例）先后确诊感染冠病，这使得本地相隔约四个月后再度出现家庭感染群，截至今天（1月2日），两个家庭感染群共有八人染病。

新加坡海事及港务管理局、新加坡经济发展局、新加坡企业发展局以及卫生部，今天发表联合文告，说明相关病例的案情，以及下来防控疫情的具体步骤。

根据当局的初步调查，染疫的劳氏集团（Lloyd’s Register）46岁验船员，与去年11月26日确诊的另一名维修工程师情况一样，曾食用由船上船员提供的食物，或与船员一起进餐，明显违反当局的防疫规定。

文告说，当局下来将调查公司和员工是否违反任何防疫安全管理措施，并且会严肃看待任何违例行为，毫不犹豫地对违例公司和个人采取行动。

目前，劳氏集团已暂停所有船上调查和审核工作，公司也将对旗下所有验船员进行冠病病毒检测。至于去年11月确诊的维修工程师，海事局已禁止其所属公司Master Systems Marine让员工登船工作，“直到该公司能证明旗下雇员能遵守船上的安全管理措施为止”。

鉴于近日的两起海事业人员染疫事件，海事局将收紧病毒检测要求。从今天起至1月8日，所有须要登船工作的岸上人员，都必须接受一次冠病拭子检测，以确保他们并未染疫。据估计，检测人数将超过2万人。1月8日以后，他们也得接受更严格的轮流定期检测，从现行每两周一次，缩短至每七天一次。

此外，卫生部日前也已宣布，会展开一项特别检测计划，对上述两起确诊病例（第58810起和第58817起）近期曾工作的船上其他人员进行冠病检测。

文告说：“新加坡港口在支持我国经济方面发挥重要作用。岸上人员有助于维持我们供应链畅通，并确保必需品到达新加坡。鉴于该行业的跨境性质，在我们港口工作的所有人员必须继续保持警惕，以保障他们及其家人的健康和安全。”