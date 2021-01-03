KJE车祸追踪 弟爬出车想救哥 自责救不了

（早报讯）汽车疑失控翻车，弟弟意识清醒爬出车子后，想要抢救哥哥，却目睹哥哥渐渐失去意识，自责自己活下来却救不了哥哥一命。

《联合晚报》昨日（1月2日）报道，克兰芝快速公路（KJE）昨天凌晨4时37分发生致命车祸，一辆汽车疑失控撞毁路边栏杆，再冲上斜坡翻覆四轮朝天，车内的一对兄弟受重伤，哥哥过后当场宣告死亡，弟弟则被送进医院抢救。

死者是哥哥在尼（28岁），伤者是弟弟祖海如（26岁）。

两兄弟的继父苏干（50岁，清洁工）今早在殓尸房受访时说，当时他与三个儿子，包括两名继子，在三巴旺钓鱼后，两人把他及小儿子送回德惠巷的住家。

他说，回到家不到10分钟，就接到继子祖海如的来电说发生车祸，哥哥在尼困在车里出不来。

“祖海如是名消防员，我当时马上赶到事发地点，看到他尝试抢救受困在车里的哥哥，然而却救不出来。“

他指出，在尼在翻车后虽然无法说话，但是还有意识，能够眨眼，弟弟则意识清醒，马上爬出车子后尝试救哥哥。

然而，在尼在救护车抵达前已经渐渐失去意识。

死者的亲友一行12人今早也来到停尸房，其中一名亲友艾米（25岁）受访时说，祖海如还未出院，目前伤势稳定。

“他很自责，自己幸存下来，却没办法把哥哥就出来。他们的家人现在也无法接受哥哥过世。“