35起新增输入病例 包括三名1岁女婴

（早报讯）我国今天（1月3日）新增的35起冠病输入病例中，包括三名持直系亲属证的1岁印度籍女婴。

卫生部指出，这35起输入病例抵新后就开始履行居家通知，并在隔离期间接受检测，只有三人出现症状。他们是持短期探访证的65岁印度籍男子和61岁美国籍男子，以及持工作准证的49岁印度尼西亚籍男船员。

这名男船员于去年3月4日在印尼登船。他在12月23日发烧，却自行服药。12月31日，他因同船的船员确诊而被隔离，却直到前天才申报症状。他在前天通过视讯远程问诊，之后送往国家传染病中心接受检测。他此前并没有下船，其余同船的船员也已接受隔离。

61岁美国籍男子则是从美国途经澳大利亚飞抵新加坡的货运机师，他一抵新就被隔离，并且直接送往国家传染病中心接受检测。他的血清检测结果也呈阳性，意味着他在早前受感染。

其余32起无症状病例中，有一人是本地公民，五人是永久居民，他们分别从英国、印度和印尼返新。确诊的七名外籍女佣，年龄介于34岁至41岁，当中六人来自印尼，一人来自印度。

根据卫生部文告，今天没有新增社区病例，确诊病患近期到过的社区地点也没有增加。

截至今天中午，我国累计确诊病例达5万8697起。目前仍有64人留院治疗，其中一人在加护病房。今天共有11人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万8487人。