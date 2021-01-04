黄循财谈女生染冠病：幸好是学校假期 否则感染群可能更大

（早报讯）教育部长兼财政部第二部长黄循财强调，学校在新的一年会继续致力于确保学生的安全，近期的疫情病例再次提醒大家，社区可发生感染群的风险。

新学年今天（1月4日）开始。黄循财在参观河道小学后接受媒体访问时指出，最近出现两个家庭感染群，其中一名在海事业工作的男职员被确诊染病，之后他家中的女生也被发现染病，这名女生的女同学因曾到访他们的住家，与这名海事业人员有过接触，也发现染病。

两名先后被确诊的女生是莱佛士女中的学生。

他说：“幸好，当时是学校假期，因此女生与同学和朋友之间的接触有限，如果在不同的情形下发生，很有可能会因人与人之间的接触更多，而出现较大的感染群。所以，这再次提醒我们，病毒仍可以在社区继续传播，我们必须采取所需的预防措施。因此，即使步入解封第三阶段，学校得继续维持安全管理措施，如体温检测、戴口罩、在课室保持学生的安全距离等。

这是基本但有效的防疫措施，学校在过去一年就确保校园没有传播冠病病例，学校能继续开放，让学生维持学习。”

他指出，一些国家的学校因冠病疫情得关闭，这严重影响了学生的学习。“我们不希望新加坡会发生这样的情况，将致力于确保学生能继续学习，在安全并可持续的环境下享受学习。”

全岛4万名小学一年级和3500名教育部幼儿一年级学生今年在特别安排下“率先”报到，以便校方更有效地帮助这群年幼的学生融入新环境。小学其他年级的学生将在明天开学。中学生则如常在今天开学。

各小学与教育部幼儿园今天也让一名家长陪同孩子进入学校。学校防疫措施毫不松懈，以河道小学为例，家长和学生进入前都得做体温检测，学生按班级到食堂集合，再由教师分批带学生回课室。家长则被安排到另一间课室，有机会与孩子的班主任见面，由班主任讲解家长须注意的事项。

河道小学将继续为各年级学生错开休息时间，开学前几天的休息时段，也特别为小一新生提供包点饮料，但从第四天开始，四年级学生将在休息时担任小一的“小伙伴”，为期约一周，引导新生如何在食堂买食物，并会分批进行以兼顾安全距离。