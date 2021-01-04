福康宁22米古树连根拔起 压坏有盖扶梯

（早报讯）连日长命雨导致福康宁山一棵22公尺高的古树轰然倒下，大树遭连根拔起，部分树干砸在通往福康宁山的有盖电动扶梯上，导致电动扶梯损坏和暂时停用。

这几天连日下雨，全岛多处发生泥泻和树倒的事件。星期六（2日）早上9时40左右，福康宁山进出口附近有一棵古树倒下，枝干和树枝倒在旁边的有盖电动扶梯上。幸运的是，古树倒下时，附近并没人经过，相信无人在事件中受伤。

记者今早走访现场时，两座有盖电动扶梯仍被封锁，到访公园的公众只能用电动扶梯旁的楼梯进出福康宁山。

国家公园局福康宁公园与总统府高级署长李炎贤答复《联合晚报》询问时说，公园局于2日早上9时40分接获通知，指一棵22公尺高的受保留古树倒下。他说，连日的大雨使泥土松软，大树才会倒下。

事发时，附近并没有访客，清理的工作目前还在进行中。李炎贤指出，古树倒下时，从朱比丽花园（Jubilee Park）通往福康宁山的部分有盖电动扶梯被损坏，因此电动扶梯目前被关闭。

工作人员今早仍在清理古树的枝干和树枝。据观察，其中一台有盖电动扶梯受较严重影响，电动扶梯上都是枝干和树枝，让人无法通行。

负责清理工作的公司女负责人奈尔告诉记者，公司从周六开始进行工作，相信明天就能完成清理工作。