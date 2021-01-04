女佣拍老雇主洗澡 视频放上网遭炮轰

（早报讯）女佣拍下帮老雇主洗澡的视频，上载到社交媒体与众人“分享”，结果引起公愤，遭网民炮轰。律师指，女佣此举或触犯三项罪名。

署名“Amex Chew”的网民上周六（2日）在面簿发文和分享一段视频，视频内容是一名女佣帮家里阿公洗澡的过程。

视频一开始，一名没穿上衣的阿公正在厕所内坐着，身穿红色上衣的女佣准备帮阿公洗澡，她按下录像按钮后，就拿起花洒帮阿公淋水。在视频中，阿公的脸已被遮起。

女佣帮阿公淋水、拿肥皂和剃须刀时，眼睛不断地往镜头看，甚至还不忘对着镜头微笑。

这段视频原本是上载到TikTok，Amex看到后转发至女佣与雇主互动的面簿专页，希望警惕所有雇主。

视频在网上传开后，网民纷纷留言谴责女佣，指此行为对阿公非常不尊敬，有辱阿公尊严，希望阿公的家人能够看到此视频，并采取相应的行动。

Amex在贴文留言中表示，阿公的儿子已联系他，跟他拿了原本的视频，并表示正考虑对女佣采取相应的行动。

记者到女佣的TikTok账号查看时，已找不到该视频，相信已被取下。

律师蓝国庆受访时说，女佣的行为或触犯三项罪名，其中包括滋扰、非礼（Outrage of Modesty）以及不良刊物法令。

他指出，雇主和家人如果觉得被骚扰或隐私被侵犯，可以到警局报案。