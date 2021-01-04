两男巴士上无罩聊天 阿叔劝说反遭辱骂

（早报讯）两男巴士上无罩聊天，阿叔上前劝说反遭辱骂，更有一男子上前插手，阿叔差点被赶下车。

面簿专页Fabrications About Singapore于前晚（1月2日）上传一段59秒的视频，从视频可见，事发地点相信在旧机场路第22座组屋一带，事发时间则不得而知。

视频开始时显示，两名阿叔在一辆双层的巴士内起争执，一位身穿黑白线条的男子追着一名灰色上衣阿叔，对着他破口大骂，指责对方骂人并赶他下车。

灰衣叔随即回应：“我没有骂他”，结果再度惹怒骂人的男子，对着灰衣叔大喊，“你闭嘴！下去！”，情绪十分激动。

灰衣叔于是默默走回座位，且朝对方说了一句，“你以为你是谁？”，而对方则凶神恶煞地指着阿叔喊：“你闭嘴！不然就给我下车！别再说话了！”

画面随后可见，灰衣叔向巴士司机解释，表示看见两人没戴口罩在巴士后方谈天，他于是上前劝解，却遭对方辱骂，而黑白线条衣男也在他们发生纠纷后，站出帮没戴口罩的民众出头。

没想强出头的男子见灰衣叔向巴士司机投诉，当场再度提高声量大喊，“什么多事？哈啰朋友，什么我多事？”，并走向灰衣叔，作势挑战他。

当时，巴士上的其他乘客则默默旁观，巴士司机也不敢轻举妄动，继续站在楼梯间观望两人，视频也在此结束。