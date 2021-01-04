骑士出车祸昏迷五天醒来 面簿私讯李美花表思念

（早报讯）男骑士出车祸，在加护病房昏迷五天后苏醒，发短信给李美花道想念，李美花前往医院探望。

这起车祸发生在上个月28日上午约10时40分，地点是实里达北连路（Seletar North Link）朝实里达西连道（Seletar West Link）的方向。

《新明日报》联系上伤者赞姆里（35岁，仓库司机）的大舅子萨尼（39岁，稽查员），他说意外发生时，赞姆里从义顺的住家开电单车到老板位于榜鹅的住家取货车开工。车祸发生后，赞姆里左肩骨折，肠胃两条神经线受损，动了两次手术保命。“手术后，他在加护病房，近期才苏醒，情况稳定。”

萨尼说，家人不清楚意外如何发生，目前只有一段车祸发生后的视频，因此希望目击者能够提供更多线索，还原事发经过。

前义顺议员李美花日前也在面簿上贴文帮忙呼吁目击者挺身而出。她在面簿上贴文说，“一名居民发生车祸入院，他通过面簿私讯我说：‘我想念你。可以见你吗？’”

对此，李美花受访时表示，她当天傍晚就到医院探望赞姆里。“他5年前就和家人搬来义顺，新居入伙还请我去参加，在社区里也蛮活跃的，帮忙举办了多次足球比赛。我一个月前在咖啡店遇到他和太太。”

她说，和伤者一家感情深厚，到医院看他脚包扎起来，肩膀也受伤，说话缓慢，握住他的手，忍不住落泪。

“令我特别感动是他在这种情况下还想到我，他就像是我的弟弟一样。”