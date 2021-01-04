新隆高铁告吹 因新马对资产管理公司安排有分歧

（早报讯）新隆高铁计划胎死腹中，我国交通部长王乙康指出，新马两国协商破裂主因，在于双方对高铁资产管理公司（AssetsCo）的安排有重大分歧。

王乙康今午（1月4日）在国会答复工人党盛港集选区议员蔡庆威的提问时，透露新马两国无法就新隆高铁计划达成共识的关键原因。

我国和马来西亚政府在今年元旦发表联合声明，正式宣布取消一再展延的新隆高铁计划。声明当时并未提及两国无法达成共识的具体原因。

王乙康今天指出，我国过去已本着诚意，两次同意马国政府要求，把新隆高铁项目两度推迟至2020年12月31日，但“我们无法同意马来西亚提出的一个特别重大的改变，这涉及到取消高铁资产管理者”。

根据规划，高铁资产管理者的责任，包括负责新隆高铁列车及铁路设备的设计、建造、融资和维修等工作。

王乙康解释，新隆高铁是一项采用单一列车系统的高铁服务，不仅提供往返新加坡和吉隆坡的跨境直达服务，也为马国境内提供运输服务。由于新马两国都没有运营高铁的专业知识和经验，双方同意通过公开和透明的国际招标，委任一个最优秀的厂商，来担任资产管理者的角色，并且优先照顾好跨境高铁服务。高铁资产管理者须同时对两国政府负责。

王乙康说：“对新加坡来说，资产管理者是高铁项目的核心，有资产管理者才能确保两国的利益都得到保障，并有助于减少两国未来在高铁项目进行数十年的漫长过程中，出现分歧和纠纷的可能性。因此，新加坡告知马来西亚，取消资产管理者是对高铁协议的根本背离，我方不能接受。马方于是决定让计划终止。”

新加坡迄今为高铁计划投入2.7亿新元

我国至今已为胎死腹中的新隆高铁计划投入约2亿7000万新元。马国须向我国做出的具体赔偿金额，已明定在双方协议中，我国基于保密条款不便公布。

王乙康今天答复议员询问时指出，随着高铁项目确定终止，我国投入的部分费用如咨询费、基础设施设计和高铁项目所需的人力成本，都将白费。

马国已为第一次展延向我国赔偿1500万新元作为延期费。

根据马国消息，马方准备赔偿新方逾1亿新元。