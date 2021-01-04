王乙康：新隆高铁终止不影响裕廊湖区整体发展

（早报讯）新隆高铁计划终止，不影响我国对发展裕廊湖区的整体动力和愿景，但政府可能会调整发展计划的某些细节。

交通部长王乙康今天（1月4日）在国会答复西海岸集选区议员洪维能的提问时，说明新隆高铁项目告吹，对我国西部发展的影响。

按原先计划，新隆高铁终站所在的裕廊东，是裕廊湖区发展的一部分。政府早前已规划好裕廊湖区发展蓝图，其中包括发展裕廊湖花园、兴建综合旅游发展项目等。

王乙康强调，政府早在2008年就开始制定有关裕廊的发展计划，而这是在马来西亚于2012年提议兴建新隆高铁之前的事，而我国也是在2015年才决定把高铁终站设在裕廊东。

他说：“因此，新隆高铁计划终止，不会影响我们对发展裕廊湖区的整体动力和愿景，但我们可能会调整计划的部分细节。裕廊湖区的发展计划完成后，这里将成为我国市中心以外最大的商业和区域中心，为国人和本地公司带来许多就业、商业和休闲机会。”

王乙康也提到，为落实裕廊湖区发展计划，政府仍得动用到早前征用的土地。其中，裕廊乡村俱乐部地段是要用来发展新的综合发展项目和社区设施，莱佛士乡村俱乐部地段则用来兴建地铁跨岛线的西部车厂和其他交通相关设施。

“我们将能够充分发挥这些地段的潜力，造福新加坡人。”