城市发展成立特别工作小组 改善协信远创流动性和盈利能力

（早报讯）继今早宣布集团第三名董事因中国房地产公司协信远创（Sincere Property Group）投资事宜辞职，城市发展（CDL）下午宣布，集团成立了一个特别工作小组，以改善对协信远创的资金流动性和盈利能力，包括检讨潜在的资产脱售以及对中国房地产集团现有债务进行重组。

集团下午文告也说，这个工作小组的成立是在财务咨询服务公司德勤（Deloitte）完成审查工作后而进行的。 德勤于去年11月4日被CDL董事会委任为外部财务顾问，以审查集团对协信远创的投资。

协信远创是城市发展拥有51.01％股权的公司。根据城市发展去年10月文告，它共投资协信远创19亿元，包括以44亿元人民币（约9亿新元）收购协信远创51％股权、以2亿3000万美元（约3亿1184万新元）认购协信远创的债券，以及提供6亿5000万元人民币营运资金贷款。

由于这项投资意见分歧，城市发展前董事郭令柏和独立非执行董事许添福已先后请辞。

集团后来委托德勤针对集团投资协信远创展开检讨，后者去年11月完成检讨，并确认有一些良好资产是集团可以进一步获益的。

城市发展执行主席郭令明在今天下午文告中说：“城市发展特别工作小组将加快集团与协信远创的紧密合作，以改善协信远创资金流动性和盈利能力，同时减少对集团造成任何额外他财务风险。“

他也说，尽管协信远创存在资金流动性的挑战，但由于它在中国拥有许多房地产业务，仍然是集团在中国市场取得未来增长的平台之一。