“重新探索新加坡”消费券发放一个月逾30万国人兑换

（早报讯）“重新探索新加坡”消费券发放一个月来，共有超过30万国人兑换来预订酒店住宿和景点等门票，总交易额达3590万元。

新加坡旅游局今天（1月5日）答复《联合早报》询问时说，“重新探索新加坡”（SingapoRediscovers Vouchers）消费券自去年12月1日发放以来，国人对旅游消费券表现出的兴趣以及对本地旅游业者的支持，让人深受鼓舞。

截至本月1日，共有超过30万国人兑换了旅游消费券，用来预订酒店住宿、景点和观光项目，所兑换的消费券及相关付款的总交易金额达3590万元。此外，消费券大使也于全岛53个民众俱乐部和联络所，协助近6万3000名国人解决了消费券相关问题。

与此同时，五个指定网络预订平台已推出超过440项可使用消费券预订的产品。旅游局将继续和旅游业者合作，在今年6月30日前推出更多可使用消费券的项目。

“我们鼓励国人在未来六个月内充分利用他们的消费券，并且提前预订景点和游览的时间段，以确保能在自己想要的时间游览和重新探索新加坡。”

政府去年8月宣布拨款3亿2000万元，给国人分发消费券，支持国内旅游相关行业。所有18岁及以上的新加坡公民能获取100元消费券，政府也会为孩童和青年的门票提供10元津贴。