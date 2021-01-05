女游客姐妹岛挖海葵遭力阻

（早报讯）女游客在姐妹岛上拿水桶挖海葵，探险公司负责人出面阻止，力求维护生态环境。

事件发生在上周四（31日）傍晚约5时30分，位于姐妹岛的海滩上。

出面阻止女游客挖海葵的是一名探险公司老板维杰（39岁）。他受访时说，公司当时在姐妹岛举行除夕夜活动，他与同事在海滩上散步拍照时，惊见一名30多岁的女子拿着水桶，尝试把海滩上的海葵（sea anemone）挖出来。

“当时沙滩上有一个旅游团，五六名游客围观一个海葵，一名女游客估计从附近厕所拿到水桶，想把海葵挖出来，我赶紧上前阻止。”

维杰表示，女游客说第一次见到海葵，坚持挖出来仔细看看。“我告诉她不能拿走任何海洋生物，但她不理劝告，我严厉表示要通知有关当局后，她才不甘愿地离开。”

事后，维杰通知该旅游团的负责人，也见到负责人与该女子谈话，自己几天后也向国家公园局通报此事件。

“我在这一行工作七年了，经常看到公众趁低潮时，擅自触摸或拿起海葵、海星等海洋生物，例如在樟宜海滩等地方，我去年共目睹10至15次类似事件，每次都会上前阻止，但很多公众都不愿配合。”

他表示，尤其是疫情期间，无法出国旅游，到南部岛屿和乌敏岛等地方的旅客增加，有时会留下很多垃圾，或者随意触碰海洋生物等，影响生态环境。

“教育非常重要，可能有些公众不清楚应该怎么做，但公司或旅游团都应确保客户遵循公园局的准则。希望大家能相互提醒，不要随意触碰或拿走海洋生物，一起共同保护生态环境。”