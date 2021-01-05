李总理等政要议员在国会会议前接受抗原检测

（早报讯）李显龙总理、副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰等政治领导人和国会议员，今午（1月5日）出席国会会议前，接受了抗原快速检测（Antigen Rapid Test，简称ART）。

李总理今晚在面簿和Instagram等社交媒体平台上，上传了一段他在国会大厦接受ART的简短视频。检测由保健促进局人员进行。

李总理在贴文中形容，检测过程快速无痛，而随着我国在去年底正式步入解封第三阶段，ART将变得更普遍。

“这能让我们迅速找出具传染力的病例，尤其是无症状病例，并让他们进行隔离和接受治疗。如此一来，我们就可以确保本地社区安全，人们也能更正常地继续生活和工作。”

政府是在去年10月宣布在指定大型活动试行ART。这类检测无须在实验室进行，可在半小时内得出结果，比聚合酶链式反应（PCR）检测更快捷和便宜。

王瑞杰今午也在国会大厦接受ART，并在面簿贴出照片。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤则分享他与检测人员的合照。

王瑞杰说：“我们或许已进入解封第三阶段，但我们不能忘了是大家的集体努力和牺牲，才能让我们走到今天。即使冠病疫苗已获准使用，病毒仍将伴随我们一段时间，未来仍有许多不确定因素。我呼吁大家保持警惕，继续保持良好的个人卫生习惯，并遵守安全管理措施。这将有助于我们恢复更多活动，进一步开放我们的经济。”