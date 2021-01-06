金管局完成尽责框架Veritas的第一阶段工作

（早报讯）新加坡金融管理局（MAS）已完成人工智能和数据分析尽责框架Veritas的第一阶段工作，协助本地金融业者加强数据管理和使用的内部监管。

该局今天发布文告说，该阶段工作的完成，意味着金融业者能发展更公平合理的信用风险评分和客户营销手法。这将有助于金融业者解决尽责使用人工智能和数据分析（Artificial Intelligence and Data Analytics，简称AIDA）所面临的挑战，并为业者提供验证AIDA解决方案的可行方法。

金管局是在2019年11月宣布与金融业者合作建立Veritas框架，以促进尽责使用AIDA。该框架主要让金融业者评估它们在采用AIDA为主的解决方案时，是否符合了公平（Fairness）、道德（Ethics）、问责（Accountability）和透明度（Transparency）等一套名为“FEAT”的准则。

该局今天说，它与金融业者合作组成的Veritas组合，已通过两个用例验证了该框架的公平准则。它们也发表相关白皮书，让业者进一步了解这两个用例在尽责使用AIDA的评估方法和开源代码。

金管局接下来将展开Veritas第二阶段工作，进一步探讨业者使用AIDA解决方案时，如何确保这些方案符合道德、问责和透明度等各方面准则。第二阶段工作也将涵盖保险业。