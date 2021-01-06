狮城首富张勇有意以儿名义 添购4200万元洋房

（早报讯）创办人气火锅连锁店海底捞的新加坡首富张勇有意以儿子名义，买下建在他名下洋房隔壁的另一栋洋房。据了解，张勇的儿子上个月已获得以4200万元买下这栋豪宅的选购权书，交易目前处于初步阶段。

据《商业时报》报道，这栋张勇一家欲添购的格洛路（Gallop Road）豪宅建在永久地段上，土地面积为2万1647平方英尺，换算到来，尺价为1940元。

这栋老房子刚好到了适合重新发展的屋龄。

市场观察家指出，上述豪宅的1940元尺价比张勇一家2016年购买比邻洋房的1700元尺价高出许多。

张勇目前名下的洋房同样坐落永久地段，土地面积为1万5884平方英尺，由K2LD建筑师公司设计。

根据财经杂志《福布斯亚洲》（Forbes Asia）去年8月公布的新加坡50大富豪榜，张勇和同为海底捞集团创始人的妻子舒萍蝉联冠军。

这对夫妇以190亿美元的身家登上新加坡首富之位。

这对夫妇还有他们20多岁的儿子都是新加坡公民。根据彭博社报道，舒萍去年在本地设立了办事处管理名下资产。

建在本地39个优质洋房（Good Class Bungalow）区的豪宅被视为新加坡最顶级和优质的有地房产，必须遵守市区重建局设下的严格规划条件，以保留这区洋房的独有性和低层建筑特色。

虽然任何人都能在本地添购非有地私宅，但一般必须是新加坡公民才能在优质洋房区添购有地房产。