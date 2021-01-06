技术员地铁非礼熟睡少女 监19个月

（早报讯）并肩搭了10个地铁站后，33岁惯犯对身边睡着的18岁少女产生“性趣”，肩碰肩后甚至越发“性奋”，得寸进尺地非礼她右胸。少女发现后瞬间惊醒，气得大喊。

现年33岁的纪光友（Jee Guang You，IT技术员）自2011年起就不断因非礼及侮辱女性尊严的罪行进出牢房。他昨日承认一项非礼罪和一项侮辱女性尊严罪，被判坐牢19个月。

案情揭露，去年3月23日早上9时35分，18岁的少女在坎贝拉站乘搭往裕廊东站的地铁，而被告正好坐在她的右边。少女坐上地铁不久后就睡着了。

当地铁正要离开武吉巴督地铁站时，被告开始对少女产生“性趣”，想要她做自己的女友，渐渐靠向少女。

当他的肩膀碰到少女时，少女毫无反应，更让他感到兴奋，想着能“进展”到什么程度。

被告接着伸右手非礼少女，少女此时醒了过来，睡眼惺忪中感觉到有人抚摸着自己的胸部，瞬间惊醒并气得大喊。

她试图用手机拍下被告样子，但被告却撇开脸，起身走向地铁车厢的另一端。两人过后在裕廊东地铁站下车，被告三步并两步加速逃离，少女追他不果只好向地铁站职员求助，同天中午到警局报案。

另外，被告在2019年6月24日与女同事乘搭电梯时，把手机伸入女同事裙底，机警的保安察觉不对劲，搜出电眼画面后报警处理。（人名译音）